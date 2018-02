Il filtro Di Maio fa acqua da tutte le parti. Nelle liste del M5s un altro “impresentabile”

Roma. C’è un altro candidato “impresentabile” nel M5s: è Antonio Tasso, che corre nel collegio uninominale Manfredonia-Cerignola, un tempo titolare di un negozio di elettronica nel centro sipontino. Tasso nel 2007 è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, per violazione della legge sul diritto d’autore, perché “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche, e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. La pena è stata sospesa perché Tasso non aveva precedenti penali. L’avvocato Gabriele Esposto, che all’epoca seguì Tasso, spiega al Foglio che c’è stato poi un appello. Il processo è finito con la decorrenza dei termini per la prescrizione. Ma per le ferree regole del M5s la condanna in primo grado è già sufficiente: “Costituisce condotta grave ed incompatibile con la candidatura - si legge all’articolo 6 del regolamento dei Cinque Stelle - la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo”.

SCARICA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO