Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono i gemelli diversi di questa campagna elettorale e per alcune ragioni che vale la pena mettere in fila sono parte di un unico e temibile progetto politico, al centro del quale vi è il concetto della chiusura. Il tema della chiusura non è un tema astratto ma riguarda alcune precise caratteristiche della nostra economia, sulle quali il leader del Movimento 5 stelle e il leader della Lega si trovano in modo naturale. Il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.