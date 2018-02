Perché vola il Made in Italy

L’export italiano ha toccato nel 2017 un nuovo massimo storico raggiungendo i 448,1 miliardi di euro. La crescita delle nostre esportazioni espresse in valore è stata, secondo l’Istat, del 7,4 per cento rispetto al 2016: un progresso superiore a quelli registrati dall’export tedesco (più 6 per cento, secondo Eurostat) e francese (più 4 per cento). Sopra la media in termini di crescita nel 2017 sono state le esportazioni italiane di prodotti farmaceutici (più 16 per cento rispetto al 2016), autoveicoli...

