Tutti sappiamo che Renzi non è affatto antipatico, come dice l’Espresso, che ha un direttore molto antipatico prima facie. Toscanaccio, affabulatore, fresco, gradevole, quel tanto cazzone che basta, eppoi serio, lavoratore, divoratore di pizze, infrequentatore frequentabile di salotti buoni, politico professionale di valore, marito e padre esemplare: non basta? Però è antipatico, lo è diventato, su questo anche l’odioso Damilano, direttore dell’Espresso, ha ragione. Se dalla banale psicologia di un settimanale di ex grido passiamo alla politica, ecco tutto spiegato...

