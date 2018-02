Capire i sondaggi sul M5s

“Sapete benissimo che ho sempre lavorato per l’unità del centrosinistra. E quindi io solo questo posso ripetere”. E poi: “Liberi e uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto”. E ancora: “Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”. Infine sull’ipotesi di una grande coalizione: “Non rispondo più. Grazie”. Lo stile pacato, misurato ed essenziale ricorda quello del maestro Yoda di “Guerre stellari”, e in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.