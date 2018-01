La nuova centralità di Berlusconi riguarda più l'egemonia culturale che la campagna elettorale

Quest’articolo nasce per mettere insieme alcune innocentissime notizie raccolte negli ultimi giorni su quello che è il vero protagonista di questa campagna elettorale, l’unico ad avere la certezza quasi matematica di essere nel prossimo governo pur non essendo candidabile a nulla: Silvio Berlusconi. La centralità del Cav. ha a che fare con i numeri della politica, con la particolare condizione di Forza Italia, unico partito ad avere due opzioni per andare al governo, o con un Matteo o con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.