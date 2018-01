Domani in edicola con il numero monografico del lunedì del Foglio intervista esclusiva del direttore Claudio Cerasa al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Di seguito un'anticipazione. La versione integrale è disponibile qui a partire dalle 23.

La grande coalizione tedesca

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni spiega perché la nascita della grande coalizione tedesca sarebbe una buona notizia per i paesi del Mediterraneo, Italia compresa: “Nel testo del pre accordo tra Cdu, Csu e Spd ci sono moltissimi argomenti e moltissime posizioni vicine a quelle che sosteniamo come Italia e come i paesi dell'Europa Mediterranea: sette paesi che insieme valgono il 48 per cento del budget europeo. Una Merkel che si accorda con l'Spd è una Merkel che ha coi paesi del Mediterraneo un rapporto migliore di quello che poteva accadere con i liberali”.

Berlusconi e Salvini

Per il premier, nella coalizione di centrodestra, Silvio Berlusconi non è credibile quando dice che la Lega può essere addomestica come nel passato: “Berlusconi naturalmente fa leva sulla memoria storica degli italiani, ricordando che i suoi governi hanno sempre arginato i populismi. C'è però un dettaglio che segnalo e sul quale vorrei far riflettere. L'ultima volta che il centrodestra andò al governo le cifre furono queste: Berlusconi 37,2 per cento, Lega nord 8 per cento. In quel contesto l'idea di addomesticare la Lega poteva funzionare. Oggi le proporzioni sono incomparabili. Sono praticamente paritarie. Lo dicono i sondaggi ma lo dice anche il criterio con cui il fronte sovranista si è diviso con il fronte berlusconiano i collegi”.

Movimento 5 Stelle

“Sinceramente, io non sono affatto spaventato - assicura Gentiloni -. Penso che il rispetto agli elettori del cinque stelle sia dovuto. Ma penso che la possibilità che il movimento 5 stelle arrivi a guidare il governo non ci sia. Perché è una forza che se anche avesse risultati significativi, risultati che attualmente gli vengono attribuiti da sondaggi non so quanto generosi, non avrebbe i numeri per governare. Quindi rispetto assoluto per l'elettorato del Movimento 5 Stelle. Ma registro che fuori dall'Italia nessuno mi ha mai mostrato preoccupazione per la possibilità, a cui nessuno crede, che il movimento 5 stelle possa arrivare al governo dell'Italia”.