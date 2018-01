Maroni pronto a rinunciare alla candidatura alle regionali

La notizia circolava da qualche mese. Domattina, nel corso di una conferenza stampa, Roberto Maroni dovrebbe annunciare la sua intenzione di non ricandidarsi per un nuovo mandato alla guida della Regione Lombardia. Manca l'ufficialità ma il comunicato diramato questo pomeriggio dopo il vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni lascia poco spazio alle interpretazioni. “Sulle regionali - si legge - la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato”.

Oggi a Villa San Martino ho incontrato @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi e insieme abbiamo ufficializzato la coalizione con @forza_italia, Lega, Fratelli d’Italia e quarto Polo. È stato concordato che sulle regionali la coalizione si presenterà con candidati comuni e condivisi. pic.twitter.com/zViumWJAE2 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 7 gennaio 2018

Anche il segretario lombardo della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, guarda già al dopo Maroni: “Nella giornata di domani - se il presidente Maroni dovesse confermare la sua indisponibilità a ricandidarsi alla guida della Regione - la Lega Lombarda nel pomeriggio riunirà il Consiglio Nazionale per ratificare il candidato, condiviso con tutti gli alleati del centrodestra, idoneo a garantire il buon proseguimento del lavoro svolto in questi anni dalla giunta Maroni per continuare a far crescere la nostra Lombardia”. La notizia fa esultare il centrosinistra con Matteo Renzi che twitta un secco: “Forza Giorgio!”.

Se fino ad oggi, infatti, il candidato del Pd Giorgio Gori sembrava partire nettamente svantaggiato nella sfida con Maroni (anche perché Liberi e uguali non hanno intenzione di sostenerlo), ora la partita sembra essersi riaperta. Certo, molto dipende da chi sceglierà il centrodestra. I nomi in pole position sarebbero quelli dell'ex sindaco leghista di Varese, Attilio Fontana, e di Mariastella Gelmini.

Confermato. Domani Maroni annuncerà la sua non ricandidatura alla regione. Forse perché ci vogliono Maroni per guidare un paese (dal Foglio di luglio) https://t.co/eIkjLoGCn7 — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 gennaio 2018

E Maroni? Il suo futuro sembra essere a livello nazionale. Forse, come scrivevamo a luglio, il sogno di un Maroni candidato premier non è più un sogno. Dopotutto, “ci vogliono Maroni per guidare il Paese”.