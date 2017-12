Uscire dal Franco (Massimo)

Luigi Di Maio vuole uscire dall’euro. Cioè, non è che vorrebbe uscire dall’euro, lui sarebbe anche contro perché è un mezzo disastro, ma è invece favorevole a un referendum sull’uscita dall’euro in cui voterebbe sì. Ma solo come “extrema ratio”. Solo se l’Europa non dovesse accettare le sue richiesta che non si è mai capito quali siano. Ecco, in un paese del mondo sviluppato se uno si candidasse a fare il premier con un programma del genere su un tema...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.