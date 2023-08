Nonno e nipote alle prese con "Temptation Island"

Domande sul senso del programma: riconoscersi in questi tipi umani e nelle loro relazioni, o considerarli con curiosità perché sono così completamente diversi?

Lunedì sera. Dopo cena. Nipote, vent’anni, treccia, calzoncini, maglietta, scalza. Nonno, 81, zucca pelata, calzoncini, scalzo. Bassottino, 16, Brillo.

Nipote: “Hai mai guardato Temptation Island?”

Nonno: “No. Dovevo?”

Nipote: “Be’, nihil humani eccetera, lo dici sempre. Lo guardiamo un po’?”

Nonno: “Se vuoi. Ma mi devi spiegare le regole”.

Nipote: “E’ facile. Ci sono le coppie, divise in un posto dei fidanzati e un altro delle fidanzate, e delle tentatrici e rispettivamente dei tentatori. Intanto cominciamo a guardare e capirai”.

/.../

Nonno: “Ma il witz dov’è? Nel riconoscersi in questi tipi umani e nelle loro relazioni, o nel considerarli con curiosità perché sono così completamente diversi?”

Nipote: “Mah, vedi tu. Ti sembrano così completamente diversi?”

Nonno: “Completamente, non so: piuttosto diversi”.

Nipote: “Lanzichenecchi?”

/.../

/Interruzione pubblicitaria. Il nonno esce con Brillo a prendere un po’ d’aria sull’aia, un po’ mortificato. Torna ringalluzzito/.

Nonno: “Alla prossima interruzione, voglio farti vedere una cosa”.

/.../

/Sull’aia, tutti e due/.

Nonno: “E’ la luna piena, una luna piena speciale”.

Nipote: “Che bella. L’hai fatta tu?”.