Temptation Island più che un'isola è l'arci Italia. Fenomenologia (ed estasi) del pecoreccio tv

"Estasi del pecoreccio”, svago del piccolo sociologo… Chiamala come vuoi questa Temptation Island che ci tenta e ci strega. Forse perché più che un’isola è l’arci-Italia. Vincente per il mezzo e non per il messaggio. Non per la trama, che è sempre quella da molte estati, ma per lo stile. Siamo sull’isola dell’amore. Universo Maria De Filippi, galassia Mediaset. Sette coppie in crisi vengono spedite nel resort Is Morus Relais, a Pula, vicino Cagliari. Stessa spiaggia, stesso mare, e sette coppie che da undici edizioni fanno più o meno le stesse cose. Si separano – maschi con maschi, femmine con femmine – si fanno sedurre da decine di “tentatori” e a volte fornicano a volte no. Dipende. Tutto è poi filmato e mostrato al fidanzato spaiato che dà di matto. E fin qui niente di nuovo: l’occasione fa l’uomo ladro: l’occhio non vede, il cuore non duole… Il messaggio, appunto, è sempre quello. Sul mezzo, invece, si possono aprire faldoni. Sulle interiezioni, sul vernacolo, sulla geografia degli insulti e su tutti i tic dell’arci-Italia… Come quelli di Gabriela con una “elle” che apostrofa il fidanzato Giuseppe con improperi in napoletano (e già qui si spalancano universi, mondi di genitori e figli cresciuti con Dallas, che hai voglia a fare i cosmopoliti con una “elle” sola). Gabriela con una “elle” c’insegna che più forestiero è il nome, più feroce è la lupa di periferia. “Puerc”, “stu zuzzus”, “omm’ e merd”, dice Gabriela al fidanzato Giuseppe che non l’ha fatta studiare e l’ha tradita su Tinder. In sintesi: Gabriela, che quand’è nata si pensava moderna e padrona del mondo, vive ancora nel dopoguerra. Un po’ come Vittoria di Roma, che odia il fidanzato Daniele – “un troglodita col septum” – perché non la mette incinta. Lo disprezza, questo “troglodita” culturista: uno che “nun c’ha le skills” e che parlando dei muscoli e del suo cuore dice: “Io so’ grosso ma so’ bono; so’ un bonaccione”. E insomma Vittoria lo disprezza perché anche lei vuol comprarlo e incastrarlo per sempre a mezzo prole, come in una storia di vecchie zie.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE