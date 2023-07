I conduttori tv, promossi o silurati, hanno salutato il proprio pubblico

Per la prima volta, come non succedeva da anni, forse da decenni, si aspetta la prossima stagione televisiva con gran trepidazione. Sparigliare le carte, cambiare posto a tutti i conduttori, sparpagliarli sul palinsesto anche delle reti nemiche è in effetti l’unica strategia possibile per non morire. Prima ancora di farsi concorrenza tra loro, Rai, Mediaset, Discovery, La7, hanno tutti bisogno di tenere in vita quel manipolo di spettatori che si contendono a colpi di talk. E se non puoi farteli amici, almeno confondili. S’immagina già lo sgomento del povero telespettatore, magari ignaro del tempestoso mercato estivo: “E che ci fa Berlinguer a Rete 4? E Myrta Merlino a ‘Pomeriggio Cinque’? Dov’è la Palombelli? Ah! ecco Fazio, me l’hanno messo quaggiù”. Si darà insomma almeno una chance alle prime puntate dei nuovi programmi, se non altro per vedere l’effetto che fa. Anche se poi son gli stessi di sempre, vecchi en travesti, giusto il trucco rifatto e un nuovo logo della scuderia. E così tutti gli addii di questi giorni, polemici, risentiti o lacrimosi, diventano anche dei magnifici promo per la prossima stagione. Tanti modi per dirsi addio in questa pazza estate di telemercato incandescente: dal finale di partita di Fazio e Littizzetto alla lettera di Lucia Annunziata, dal #RaiLivesMatter delle ultime puntate di Serena Bortone e Gramellini al silenzio glaciale di Berlinguer, fino all’intervista incazzosa di Barbara D’Urso su Repubblica, nuovo house organ delle vendette incrociate del trash.

