Porro: "La svolta a sinistra di Mediaset? Solo per gli ascolti. E' il Cav. che mi ha convinto a restare"

"Dopo la morte di Berlusconi l'azienda ha capito che deve muoversi da grande istituzione del paese, parlando a pubblici diversi. Pier Silvio in politica? Oggi no, domani chissà". Parla il presentatore televisivo, che torna a Bari per la sua kermesse "La Ripartenza"

“Cos’ha lasciato a me Silvio Berlusconi nel suo testamento? Una chiamata dal letto di ospedale. Cinque giorni prima che morisse. Quella in cui mi ha convinto di non andare alla Rai e di restare a Mediaset”. Nicola Porro lo racconta al Foglio con voce un poco emozionata. “Ero in trattative avanzate con Viale Mazzini. Mi avevano offerto un programma di inchiesta, un progetto molto convincente, che mi piaceva. La sua chiamata è stata determinante. Sono rimasto solo per lui. Ora ha lasciato un grande vuoto, incolmabile”.