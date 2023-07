Il golpe Bianca Berlinguer. Passa a Mediaset dopo aver chiesto la striscia di Damilano

Presentatevi oggi a lavoro e chiedete di farvi applicare la clausola “Bianca Berlinguer”, Rai, rispetto minimo, e vediamo cosa accade. E’ il modello “Cartabianca”, e lo è in ogni senso. Articolo 1: rispondo al telefono quando dico io. Articolo 2: lavoro quando decido io. Articolo 3: se lavoro io, devo lavorare solo io. Articolo 4: non mi capite, quindi i cretini siete voi. Palinsesti sequestrati. Telefono spento. Veti su colleghi. Per quarantott’ore, prima che Bianca Berlinguer comunicasse, attraverso una lettera, le sue dimissioni dalla Rai, e il suo passaggio a Mediaset, è stato impossibile contattarla. Era irraggiungibile per amministratore delegato e direttore generale. Nessuno conosceva le sue intenzioni. Per molto meno, a Mediaset, vi fanno trovare gli scatoloni nel parcheggio. In seguito, vi contattano i loro avvocati. Innanzitutto, per passare a Mediaset, Berlinguer ha chiesto l’assunzione perché non vuole rinunciare ai contributi pensionistici. Condurrà un programma, il martedì sera su Rete 4, e si dividerà la striscia serale con Nicola Porro. Prima di quest’epilogo, ieri mattina, ha tenuto in ostaggio il cda Rai che attendeva le sue decisioni per bollinare i palinsesti. Niente. Chi l’ha vista? Prima ancora di scomparire ha provato a estorcere la striscia di Marco Damilano su Rai3. Alla Rai ha pure chiesto di non mandare in onda Francesca Fagnani. La sua colpa? Farle concorrenza. Inutilmente, in Rai, hanno provato a spiegarle che il suo pubblico era un pubblico con “licenza media, over sessanta” e dunque non sovrapponibile a quello di Fagnani. Fosse stato per Berlinguer, il martedì sera, tutta la tv pubblica doveva dare “Cartabianca” a reti unificate come il messaggio di Sergio Mattarella. Dato che non si sentiva abbastanza coccolata, aveva chiesto (e ottenuto) ulteriore budget per i suoi ospiti sbandati. Solo a un genio, uno capace di fare la differenza, e Berlinguer non la fa, sarebbe stato permesso quanto è stato consentito a Berlinguer, che un genio non lo è. La critica televisiva, Aldo Grasso, ripete, ancora, sul Corriere della Sera, che “Cartabianca” era trasmissione di mediocrità assoluta. Al Foglio aveva detto: “E’ negata per la professione”. Gli ascolti non decollavano neppure con la grappa di Mauro Corona. Alessandro Orsini angosciava più di Putin. Ogni puntata Shining costava circa quarantacinque mila euro ed è dal 2016 che si è costretti a dover tacere perché Bianca è figlia di Enrico Berlinguer. A Mediaset, quando hanno saputo del colpo, hanno detto: “Ci prendiamo il cognome”. Ed è vero. Berlinguer non ha la grandezza dell’epurata, non ha il carattere sanguigno di Lucia Annunziata, non è Fazio. Oggi Mediaset fa il più bel regalo a Silvio Berlusconi. Va raccontato per quello che è: soldi, denaro e mercato.

