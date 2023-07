Fenomenologia di Rete 4, il braccio politico di Mediaset

Come certe spese pazze del calciomercato, come quei bomber a lungo inseguiti, presentati ai tifosi promettendo scudetti e Champions League, poi piano piano inghiottiti dalla panchina, il passaggio a Mediaset di Bianca Berlinguer resta una mossa abbastanza inspiegabile. “Da giorni mi interrogo sul perché una rete dovrebbe fare i ponti d’oro a un talk modesto come ‘Cartabianca’”, ha scritto Aldo Grasso, parlando di “asta incomprensibile” intorno a BB. Pare infatti che a Viale Mazzini stiano ancora brindando nei corridoi. Pier Silvio Berlusconi è invece convinto di aver fatto un affarone, e non vede l’ora di conoscere Mauro Corona (“lui è l’uomo della montagna e io del mare”, potrebbero anche scambiarsi le vacanze: Corona a Portofino in stand-up-padel, Pier Silvio che fischietta nei boschi col Poiana e s’arrampica insieme a Erri De Luca a torso nudo sulle alpi). Lei, la diretta interessata, Bianca Berlinguer, ex zarina di Rai 3, neo retequattrista di punta, confessa che andando via ha avuto la sensazione di “aver risolto un problema alla Rai”. L’operazione Berlinguer è stata già benedetta alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli coi complimenti di De Luca alla dirigenza seduta in prima fila, “bravi… avete tirato questa sòla a Mediaset”, commento tecnico secco e risoluto (circolava la stessa battuta quando la Rai mollò a Sky la cerimonia dei “David”, ma la sòla tornò al mittente due anni dopo). Mediaset in ogni caso ci crede. Punta tutto sull’arrivo della carovana Berlinguer, con Corona, la Di Cesare, Orsini, la colonia del “Fatto Quotidiano”, il giornale più ospitato in trasmissione, Scanzi in testa. Bianca Berlinguer è già il Pino Insegno di Rete 4, anche per lei ci saranno non uno ma due programmi, tra cui “Stasera Italia”, dove si alternerà con Nicola Porro (non felicissimo), e poi contratto pluriennale fino alla pensione, sfondamento del tetto stipendi Rai e spostamento di Mario Giordano dal martedì al mercoledì per farle spazio. Messi tutti insieme i retequattristi fanno ora impressione, come un dream-team, i New York Cosmos o gli Avengers dei talk-show: Augusto Minzolini, Mario Giordano, Gianluigi Nuzzi, Paolo Del Debbio, Giuseppe Brindisi, Nicola Porro featuring Giuseppe Cruciani, forse prossima spalla a “Quarta Repubblica”, infine lei, la new entry, il colpo di mercato, Bianca Berlinguer. Ci si domanda però quale sia l’agenda, il fil rouge, la linea di condotta di questo Frankenstein dell’informazione assemblato con pezzi molto diversi, a parte il solito “gran casino da mettere su”, lievito madre di ogni talk-show che si rispetti, altrimenti, come ricorda sempre Fedele Confalonieri, “chi se li guarda?”.

