C'ero anch'io al processo a Saviano (a casa ma c'ero)

Copio da una cronaca di ieri sull’udienza del processo per diffamazione intentato da Giorgia Meloni a Roberto Saviano, che aveva detto in televisione di lei e di Matteo Salvini, all’indomani di un ennesimo annegamento nel nostro mare – un bambino di sei mesi, allora, ora sono bastati venti giorni: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: ‘taxi del mare’, ‘crociere’. Mi viene solo da dire ‘bastardi’ a Meloni, a Salvini: bastardi. Come avete potuto? Come è stato possibile descrivere così tutto questo dolore?”. Salvini si è limitato a costituirsi parte civile, per lucrare eventualmente sul risarcimento cui Saviano fosse condannato. Salvini, quello della “zecca tedesca”. Il processo è stato aggiornato al 12 dicembre. Forse Meloni sarà così dignitosa da ritirare la sua querela. La cronaca continuava così: “Al fianco di Saviano, all’interno dell’aula del tribunale c’erano la scrittrice Michela Murgia e il direttore della Stampa Massimo Giannini. Fuori dal tribunale, in segno di solidarietà, c’erano gli scrittori Nicola Lagioia, Walter Siti, Teresa Ciabatti e Sandro Veronesi e l’attrice Kasia Smutniak”. Al fianco e fuori. Poi c’ero anch’io. A casa, ma c’ero.