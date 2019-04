Tanto di cappello al Manifesto

Il Manifesto ha una direttrice, Norma Rangeri, o un direttore donna, come preferite – come preferisce. Ha una collaboratrice, Rossana Rossanda, che ha appena intervistato Maurizio Landini. Una collaboratrice, Luciana Castellina, che è appena stata candidata alle europee nella lista di Syriza in Grecia. Poi ha tante altre redattrici e collaboratrici. Be’, tanto di cappello, no?