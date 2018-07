Il preoccupante senso di giustizia del governo gialloverde

Trionfo di Davigo, dunque della presunzione di colpevolezza, anzi della certezza. Fervore di Salvini, che emette mandati di cattura nei confronti di naufraghi, per alleviare la fatica ai magistrati. Originalità e indipendenza di Bonafede, per il quale (avvertenza per il lettore: è il ministro della giustizia) è una priorità “Eliminare le zone d’ombra che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa”. Ci sono giorni in cui mi pesa sull’anima come un macigno non sentire i rumori dal fondo di una cella.