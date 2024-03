Bob Dylan è una figura eterna

Dal letame nascono i fior, cantava Fabrizio De André. A proposito di Bob Dylan, un altro cantautore che per De André fu ispiratore e che lo stesso De André tradusse: dall’immondizia è nata una scienza, grazie ovviamente anche al Nobel. E su questa scienza è ora uscito un libro scritto da un italiano, e presentato sia al Parlamento europeo che ad Harvard: “Bob Knows: Conversations with Dylanologists” (McFarland, 147 pp., 39,95 dollari). Richiamo a “God Knows”, canzone di Dylan del 1990: “Dio sa che devi piangere / Dio conosce i segreti del tuo cuore / Te li dirà mentre dormi / Dio sa che c’è un fiume / Dio sa come farlo scorrere / Dio sa che non ti prenderai / Niente con te quando andrai / Dio sa che c’è uno scopo / Dio sa che c’è una possibilità / Dio sa che puoi superare l’ora più buia / Di qualsiasi circostanza / Dio sa che esiste un paradiso / Dio sa che è fuori dalla vista / Dio sa che possiamo arrivare da qui a lì / Anche se dovremo camminare per un milione di miglia a lume di candela”. 28 anni dopo, è la risposta alle domande che “Blowin’ in the Wind” cercava nel vento?



