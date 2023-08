Il leader di The Band e favorito di Dylan sarà rimpianto per sempre dagli amanti di un suono che ormai appartiene al passato, ma anche a un’intramontabile classicità. Un ritratto

Robbie Robertson era il carisma rock fatto persona, oltre che un figo pazzesco. Era anche un magnifico chitarrista. E una persona simpatica. E’ stato per 10 anni il leader della Band, il consigliere del periodo amletico di Bob Dylan e un protagonista assoluto della scena musicale, oltre che uno smagliante punto di riferimento, una vera àncora nella descrizione della canzone americana del Novecento. E’ morto mercoledì a 80 anni, circondato dall’affetto dei suoi, e sarà rimpianto per sempre dagli amanti di un suono che ormai appartiene al passato, ma anche a un’intramontabile classicità. Robbie nasce a Toronto nel ’43 col cognome ebreo Klegerman, quello del primo marito di sua madre Rosemarie, nativa americana della tribù Mohawk cresciuta nella riserva delle Sei Nazioni che, presto rimasta vedova, risposa l’operaio canadese che darà il proprio cognome al piccolo Robert. Cresce con una chitarra in mano e a 16 anni è già in pista nel circo viaggiante della musica, al seguito di Ronnie Hawkins, popolare e apprezzato lavoratore del rockabilly. Poco alla volta il gruppo che accompagna Hawkins raccoglie coloro che diventeranno i membri di The Band, ovvero Levon Helm, Richard Manuel, Garth Hudson e Rick Dank.