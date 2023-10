Bellissime “Le nozze di Figaro” di Strehler alla Scala. Adesso basta, però

Non esiste una versione giusta dell'opera di Mozart, ogni epoca ha la sua. Non cerchiamo certo gli stessi stimoli dei nostri nonni e nemmeno dei nostri padri

E così sono tornate alla Scala Le nozze di Figaro “di” Giorgio Strehler (e anche un po’ di Mozart, volendo), accolte con giubilo dal solito parterre di turisti. L’allestimento risale al 1981 (ma rimontando la produzione di Versailles del 1973) e alla Scala, in casa o agli Arcimboldi, lo si è già visto settantadue volte, 74 con le prime due serate, sabato e mercoledì scorsi, di questa ripresa. Non avrebbe quindi senso riparlarne, senonché il giubilo nostalgico di vedovi e prefiche per il “vero Mozart” induce a qualche considerazione su cosa voglia dire fare l’opera e perché in Italia, di regola, la si faccia male.