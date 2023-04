Il disco della Lovegang 126: rap vecchia scuola, armonie romanesche e intimismo

C’è stato un momento, oltre una dozzina d’anni fa, in cui le rap crew erano l’espressione più interessante di associazione creativa underground, per chi non avesse voglia di mercato, di mainstream, magari d’impegno e forse, soprattutto, non avesse per niente voglia di crescere. Le ascendenze vanno ben più su, fino alle storie anni Novanta di “In The Panchine”, messa su nei garage da quelli che sarebbero diventati Piotta e Cor Veleno e Colle der Fomento. Roba eminentemente romana (e “coatta” si diceva al tempo, per distinguerla da chi voleva ancora usare la musica per fare letteratura), a cui Milano rispose per le rime con il Club Dogo di Guè, Jake La Furia e Marracash, mentre il meridione a suo tempo aveva fatto suonare le sue campane con il Sud Sound System. Idee antiche che trovarono trionfale evoluzione nel TruceKlan, di nuovo nella Capitale: brutti e cattivi, rassegnati e disperati, Noyz Narcoz, Chicoria, Metal Carter, Gel e soci misero su disco – e soprattutto in memorabili live – l’impresentabilità come carta d’identità, la rivendicazione del perdente e una terribile fascinazione romantica. Altri tempi, dissolti davvero, tra una pandemia, il botto trasversale e provinciale della trap, i morti di Corinaldo e le mani di Sanremo che s’allungavano su questo suono, mentre i talent show diventavano pascolo di rapper rabboniti e addirittura – suprema contraddizione – trapper impegnati e un po’ pensosi.

