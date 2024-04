I bidoni in musica degli Stomp

Anche gli oggetti quotidiani hanno un ritmo. Ed è irresistibile. Il gruppo britannico lo porta in scena da più di 30 anni. Il tour in Italia

La found object percussion è un’esperienza musicale realizzata con oggetti della vita quotidiana. Utensili da cucina, materiale scartato, grosse installazioni possono diventare protagonisti di un unico esperimento creativo. Una tendenza molto in voga ma non nuova perché presente nel panorama delle avanguardie nella Francia degli anni 40. Pierre Schaeffer utilizza oggetti per produrre suoni poi registrati e spesso manipolati elettronicamente. John Cage, Karlheinz Stockhausen e Brian Eno continueranno questo percorso, indirizzando i loro interessi sulla manipolazione degli strumenti musicali tradizionali o nella ricerca spasmodica di una condizione di assenza assoluta di suono. Nel testo Silenzio (il Saggiatore, 2019) proprio Cage chiarisce il suo pensiero: “La musica è in primo luogo nel mondo che ci circonda, in una macchina per scrivere, o nel battito del cuore, e soprattutto nei silenzi. Dovunque ci troviamo, quello che sentiamo è sempre rumore. Quando lo vogliamo ignorare ci disturba, quando lo ascoltiamo ci rendiamo conto che ci affascina”.