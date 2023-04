Cinquanta minuti di sesso e sentimenti nel nuovo capolavoro di Madame

Madame è l’Ornella Vanoni per questi anni Venti. Fatte le debite raffigurazioni, corrispondono l’assenza di scrupoli politicamente corretti, il desiderio di cantare dritto come viene dallo stomaco transitando per il cuore, il disinteresse per ogni remora rispetto alla rappresentazione del sé come essere passionale, nonché scopertamente erotico. Perfino tra le loro diverse bellezze da appartamento c’è un’intesa, un filo che può essere steso, nella condivisa nonchalance che fa tanto amore nel pomeriggio. Il nuovo album di Madame si chiama appunto “L’Amore” ed è stato accolto da consensi raramente così convinti e compatti, avvicinando la giovane vicentina Francesca Calearo al ruolo di musa della carnalità che a suo tempo fu di Ornella, sempre valutati i debiti adeguamenti, quindi con meno letteratura e più visualità, e comunque – adesso come allora – raccontando storie di roventi contatti e distacchi di coppia, quando arriva il momento di rivelare le intenzioni, la voglia matta, il fine delle chiacchiere preliminari e poi quando non se ne può più, si perde il senso d’una relazione, si sprofonda nell’assurdo. Certo, tono e approccio a prima vista differiscono: la grande, inarrivabile noncuranza malinconica di Ornella, gli spericolati saliscendi della sua ugola roca, nelle canzoni di Madame si traducono in linee melodiche sinuose ma sempre geometriche, snobisticamente sottomesse all’autotune, improntate a produzioni di rigore digitali e poi, qua e là, venate di esotismi, sebbene traboccanti di contenuti assai analogici, tipo “Io sono donna, sì / Ma nella scorsa vita avevo il cazzo”.

