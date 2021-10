Frida Bollani Magoni fa concerti sold out, ma "la scuola prima di tutto"

Il doppio cognome perché è musicale, la passione ereditata dai genitori, il successo dell'esordio in televisione. La giovane cantante e pianista, una voce dalle mille sfumature, parla della sua vita, tra impegni scolastici e artistici. In un liceo che sembra "Saranno famosi"

Frida Bollani Magoni è la figlia di Stefano Bollani e di Petra Magoni. Il primo è pianista jazz, conduttore televisivo e funambolo della tastiera, la seconda è cantante e attrice. Frida ha voluto mantenere i due cognomi “perché molto musicali”, non certo per sottolineare il suo “essere figlia di”. “Nessuno mi ha mai presentata come la figlia di Bollani e penso che sia anche giusto così”. Ancor più del nome, la ragazza ha ereditato dai genitori il talento e la passione per la musica. “Sicuramente dipende anche da loro se ho iniziato a fare musica nel momento stesso in cui sono stata concepita”.