Miliardari straccioni: Shein è il primo operatore della moda al mondo

Così, mentre per quindici giorni i critici di moda si sono baloccati con il gioco della sedia, inseguendo la notizia dell’uscita di Pierpaolo Piccioli e del suo team diretto da Valentino e il successivo ingaggio di Alessandro Michele e immaginando che cosa dovrà accadere nella maison di piazza Mignanelli perché possa raggiungere l’obiettivo dei 2 miliardi di fatturato che si prefigge la nuova proprietà Kering (a proposito: e perché mai dovrebbe raggiungerli? E’ naturale che Valentino finisca per fatturare come una linea di produzione della Procter&Gamble?), la notizia davvero preoccupante e alla quale tutti hanno riservato poca attenzione è un’altra. Ed è che Shein, il colosso cinese dell’ultrafashion di zero qualità che però non vende in Cina, riservando cioè tutti i suoi abiti e i suoi accessori e ora anche la sua tovaglieria per la casa all’occidente, puntando al contempo a quotarsi a Wall Street nonostante le autorità statunitensi trovino da due anni ogni cavillo per impedirglielo, è diventato il primo operatore mondiale della distribuzione di moda: nel 2023 ha fatturato 45 miliardi di dollari, raddoppiando i profitti a 2 miliardi. Inditex, la holding che controlla Zara, ne fattura quasi 36.

