Dietro il crollo di Kering c'è un allarme che riguarda un trend in declino nella moda

La scelta di Kering di comunicare, con un sales warning davvero inatteso e inusuale, di aspettarsi vendite in calo del 10 per cento nel primo trimestre dell’anno a causa del rallentamento dell’area dell’Asia-Pacifico, previsioni negative che addirittura raddoppierebbero nel caso di Gucci, il marchio che da solo genera la metà dei ricavi del gruppo, merita una sola risposta: il supporto incondizionato al direttore creativo. Salvate il soldato Sabato De Sarno da una pressione sulla necessità di “rimettere in carreggiata” il marchio che il comunicato, forse inconsapevolmente ma è più probabile di no, rende intuibile fra le righe, insieme con l’arrivo “selezionato” della sua prima collezione nelle boutique, che è come dire in attesa, vediamo come va. Salvate lui ma anche Dries Van Noten, ultimo esponente della favolosa vague che, con Martin Margiela, ha vestito i colti e i sofisticati per trent’anni e la cui decisione di lasciare del tutto la gestione al colosso della profumeria Puig, comunicata poche ore prima che la nota di Kering raggiungesse i pc di mezzo mondo, è l’ennesimo segnale dell’insofferenza che regna in un settore nato per produrre meraviglie per pochi e che in tre decenni la finanza ha trasformato in un sistema costruito secondo le logiche del mass market, ma che con il mass market non condivide quasi nulla, a partire dal modello della riproducibilità infinita.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE