Aristodem in passerella. Messaggi frammentati e percepito di massa

Che cosa rimane in tempi social e di sovraesposizione dei brand della “fashion royalty” di un tempo, dei nomi e delle tendenze che tutti imitavano e che rassicuravano i clienti? Più di quanto si immagini, anche nel Made in Italy. Ricerca esclusiva di Banca IFIS

“Need a suit? Try vintage Armani”, suggeriva pochi giorni fa il “Financial Times”, e non per una questione economica, ma di correlazione estetica ideale e molto contemporanea fra quelle giacche ampie e morbide “che stavano così bene su Winona Ryder e Julia Roberts” e una serie di marchi dell’ultima generazione come The Row delle gemelle Olsen o Toteme, il marchio svedese minimalista fondato dieci anni fa da Elin Kling e Karl Lindman.