L'arte di trarre bellezza dai luoghi di lavoro e dal nostro surplus l'abito umano

Per i latini, l’habitus rappresentava il vestire, ma anche il comportamento e il modo di pensare. Quello che noi, oggi, stentiamo a mutare. Conversazione a molte voci in attesa del Festival della Green Economy (dove saremo anche noi)

Fra i pezzi dell’archivio Levi’s che verranno esposti da domani a fine Aprile al Mudec di Milano ve n’è uno che, siamo pronti a scommetterci, prenderà tutti i titoli, tutti i post di Instagram e ogni racconto fra i pochi che, in quest’epoca di immagini, si ha ancora voglia di fare, magari agli amici, per dire loro che sì, c’è almeno un capo per cui valga la pena di andarla a vedere, questa mostra di “Icons, innovations and firsts” che parrebbe unicamente autocelebrativa, modello Dolce&Gabbana a Palazzo Reale di Milano, e invece no perché è un trattato di etnologia e di studi sociali. Il jeans da vedere assolutamente, e sul quale viene anche un po’ da commuoversi, risale al 1873-1874 (l’archivio di Levi’s tiene alla corretta imprecisione), porta la definizione molto archivistica di “Lot 201 jean”, ha le bretelle ancora attaccate ed è attraversato dalle colate di cera di candela del minatore che li indossava, e che evidentemente portava la candela attaccata alla testa con una fascia per illuminare il cammino e indirizzare i colpi di piccone.