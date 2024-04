Ecco il Foglio della Moda di aprile: interviste, analisi e l'Annuario 2023-2024

in edicola e in digitale

L'economia del riciclo e l'arte del riciclo tessile, ma anche le storture della sostenibilità e le sue molte ipocrisie. E da oggi nelle migliori edicole e librerie c'è l'Annuario: ecco la lista dei negozi dove potete trovarlo

Come ogni primo giovedì del mese, con il Foglio c'è l'inserto "Il Foglio della Moda". Fra i temi di aprile, anticipati da un editoriale di Fabrizio Plessi, l'economia del riciclo e L'arte del riciclo tessile che sarà una delle tendenze forti alla Biennale di Venezia. Ma proprio in tema di riciclo si denunciano, con dati ed evidenze, anche le storture della sostenibilità e le sue molte ipocrisie, con un'analisi di una delle maggiori esperte del settore, Silvia Gambi, e una requisitoria sul caso Shein, campione di opacità gestionale, diventato il primo gruppo di abbigliamento al mondo grazie all'entusiastico supporto della stessa Generazione Z che ogni giorno protesta per il clima.

Quindi, una lunga intervista di Antonio Mancinelli al nuovo ras della produzione di lusso in Italia, Attila Kiss, e una conversazione a piu' voci sul valore creativo di un ambiente di lavoro gradevole, in attesa di parlarne in pubblico sabato al Festival della Green Economy di Parma, dove "Il Foglio della Moda" dialoghera' con Guido Canali, progettista delle fabbriche-giardino di brand come Smeg, Prada e Pinko.

E da oggi, per il terzo anno, arriva nelle migliori edicole e librerie italiane l'Annuario del "Foglio della Moda": da Aprile 2023 a marzo 2024 dodici mesi di analisi, interviste e ottima scrittura a tiratura limitata e numerata. E al centro, le tavole di Makkox. Ecco dove potete trovarlo.

Edicole

Torino:

Luxemburg, Piazza Carignano

Milano:

Sacchi, Foro Bonaparte 18

Magni, Largo Augusto

Eremo S.R.L.S., Piazzale Risorgimento

SanBabila S.N.C., Piazza San Babila

Edicola Dolce e Gabbana, Corso Venezia ang. Via della Spiga

Edicola 2.0- Bud S.R.L., Corso Garibaldi 83

Scurati, Via Giuseppe Verdi 5

Dinamica, S.R.L. Corso Matteotti

Ferrarese, Piazza Mirabello

Mannelli, Piazza Duomo 21

Feltrinelli, Stazione Centrale

Feltrinelli, Via Pasubio 11

Castoldi, Via Mascagni 22

Barone, Passaggio Margherita

Roma:

Masini, Piazza Fontanella Borghese

Cristofori, Largo di Torre Argentina

Eastwest Consulting S.R.L., Lungotevere dei Mellini

Antica Edicola di Roma S.N.C., Via del Babuino 150

Ferri, Piazza Lorenzo in Lucina

D'Itri, Piazza Giovine Italia

Edicola di Piazza Di Spagna, Piazza Mignanelli 1

Napoli:

Feltrinelli, Piazza dei Martiri

Liberie

Milano:

Hoepli, Via Hoepli 5

10 Corso Como Bookshop, Corso Como 10

Firenze:

Todo Modo, Via dei Fossi 15/R

Roma:

Fahrenheit, Campo dei Fiori 44