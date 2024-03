Viva lo smoking creativo degli attori sul red carpet

Per fortuna, oltre all'incidente del vestito rotto di Emma Stone, raccontato con lo spirito che le è proprio direttamente dal palco, c’erano i tagli sartoriali creativi degli smoking e dei completi da sera degli attori a offrire un po’ di interesse, altrimenti ci saremmo addormentati ancora prima di quanto sia accaduto: una volta verificato che “Io capitano” aveva perso, e dopo le parole di Matteo Ceccherini contro la lobby ebraica che vincerebbe sempre con una certa soddisfazione che il povero Matteo Garrone non meritava davvero (la prossima volta, magari, sceglierà un co-sceneggiatore meno becero e irrisolto), abbiamo chiuso l’ipad e spento la luce. In estrema sintesi: conclusa la serata degli Oscar 2024, possiamo dichiarare senza tema di smentita che eccessi vestimentari e gusto del grottesco siano ormai riservati al Met Gala del primo lunedì di maggio, che anche agli occhi del mondo et du peuple entier rappresenta la serata “della moda” e dove dunque i toni alti e le stramberie sono non solo tollerate ma attese con molta partecipazione, mentre gli Academy Awards, che per la maggioranza dei presenti sono invece “lavoro”, cioè contratti e prebende, richiedano giusto un tocco di stravaganza, ma in ogni caso forme e tagli classici, uso di bianco e di nero, (quest’anno inevitabilmente illuminato dal rosa-Barbie), ma insomma nulla di eccessivo.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE