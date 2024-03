Quella povera noblesse transitoria

La moda ha incrociato spesso la propria strada con quella dell’aristocrazia, sia quando ha sostenuto la nascita di maison il cui nome è scolpito nella storia (Sorelle Fontana, Balenciaga) sia quando ha flirtato, e naturalmente accade tuttora, con modelle di sangue blu, “riot girls” come Stella Tennant e Iris Palmer negli anni Novanta, oppure celebrities come Lady Kitty Spencer e Amelia Windsor. Però, sebbene i loro volti e modi mai sopra le righe abbiano “graced”, reso più gradevoli, le immagini di magazine e passerelle, l’eleganza di un’icona inconsapevole e indipendente come Marina Cicogna ora resta abbastanza fuori portata. Ma aristocrazia non è solo nascita e tradizione, è anche élite e privilegio, status che almeno in teoria dovrebbero appartenere più ai direttori artistici che a qualsiasi cliente di pur importante lignaggio o patrimonio. Élite, perché i creativi in grado di lasciare il segno nella propria epoca sono sempre necessariamente pochissimi (e non a caso Karl Lagerfeld di questa cerchia ristretta è stato il “Kaiser”, l’imperatore assoluto, mentre Giorgio Armani viene tuttora definito “re Giorgio”) e privilegio, perché la creatività è arbitraria e indiscutibile, un verbo elargito per gentile concessione a un pubblico in attesa di ogni nuova collezione, capsule collection, collab, special o limited edition. In teoria.

