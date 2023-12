Con Lorenzo Riva scompare il mondo dei "divini"

Non si era ritirato da molti anni, Lorenzo Riva, morto ieri nella sua Monza a ottantacinque anni per complicazioni da Covid che hanno avuto ragione del suo fisico mantenuto asciuttissimo con impegno e costanza. In realtà, nonostante avesse ceduto il suo marchio, gli capitava di disegnare ancora qualche abito da sposa, magari per le nipoti delle amiche, ed erano sempre piccoli capolavori di grazia e leggerezza e di volumi perfetti. Eppure, per molti studenti e anche studiosi di moda, questo amante del bello, che dalla metà degli Anni Settanta ai primi Anni Ottanta aveva disegnato Balenciaga (se vi capitasse di visitare il museo dedicato al più grande couturier del Novecento nella sua città natale, Getaria, nei Paesi Baschi, vi trovereste tre abiti suoi), era quasi sconosciuto. Riva apparteneva a quella generazione che trova “divini” gli abiti ben fatti, le persone di gradevole aspetto e che disdegna gli orli cuciti a macchina (come peraltro dovrebbe fare chiunque perché stroncano la linea di una gonna, ma ormai siamo abituati altrimenti). Un mondo, duole dirlo, finito. Per molti incomprensibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE