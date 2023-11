Intelligenze per l'intelligenza artificiale nel settore della moda

Nella letteratura dell’innovazione si parla di discontinuità tecnologica quando un’innovazione ha la forza di interrompere, cambiandolo, il flusso del progresso tecnologico. L’intelligenza artificiale è probabilmente il fenomeno di discontinuità tecnologia più rilevante, dall’avvento della rete. La pandemia si è rivelata una grande stagione storica di incubazione tecnologica, consentendo un’accelerazione della curva di sperimentazione dei nuovi ecosistemi digitali senza precedenti. Primo fra tutti il cloud che, grazie alla crescita esponenziale della capacità di calcolo e stoccaggio di dati, è stato il vero fattore abilitante dell’intelligenza artificiale, una tecnologia destinata a cambiare, oltre che il nostro stile di vita, le regole del gioco in molti settori economici. Non rispettando le tradizionali curve del ciclo di vita dell’innovazione, l’intelligenza artificiale si è presentata subito come una tecnologia democratica, a portata di mano di tutti nel suo utilizzo di base.

