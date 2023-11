Pistoletto e l'intelligenza artificiale: "Un universo senza fine"

“L’intelligenza artificiale? È un qualcosa di straordinario che ci offre la possibilità di essere inclusi in un’anima comune che comprende tutte le nostre attività, fisiche o metafisiche. Non la creiamo da soli, perché in questo mondo dove ci sono le bombe atomiche e altre nefandezze pronte a distruggerci - ma anche un universo senza fine che stiamo creando proprio con l’intelligenza artificiale - quest’ultima siamo tutti noi. Non patteggia né per la destra, né per la sinistra e non fa altro che tirare fuori l’oggettività, un po’ come fanno i miei specchi”. Parole di Michelangelo Pistoletto, che dopo l’incendio della sua Venere degli Stracci a Napoli torna protagonista più che mai con Molti di uno, la grande personale che gli dedica il Castello di Rivoli fino al 25 febbraio del prossimo anno, una grande mostra per continuare a celebrare il novantesimo compleanno del maestro biellese nella già frenetica (ed esageratamente colma di appuntamenti) settimana dell’art week torinese, tra Artissima e non solo.

