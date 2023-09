Interviste via zoom. Il grande Elio torna a ballare

“Halston, Gucci, Fiorucci/he’s the greatest dancer”, cantavano le Sister Sledge nei Settanta. E il marchio che per primo trovò spazio in una discoteca, lo Studio 54, risorge con i mezzi della famiglia Bertarelli ma lo stesso metodo demo-colto del “jet set per tutti”. Come racconta il nuovo ceo Alessandro Pisani

Piccola premessa glottologica: nel linguaggio della moda il participio presente si porta molto. La sfilata spettacolare è “impattante”, una gonna a ruota “danzante”, un tessuto compatto “scattante”, il post del content creator (mai più chiamarli influencer!) “ingaggiante”, ovvero atto a scatenare una reazione che sia un commento, un like, una condivisione sui social, una risposta positiva a dare una sbirciatina al sito di ecommerce. È così che quando Alessandro Pisani, amministratore delegato del marchio Fiorucci rilevato da Dona Bertarelli, sorella di Ernesto, due volte vincitore della Coppa America, imprenditrice e filantropa naturalizzata svizzera, ripete per la terza volta e con una certa gravità che rilanciare il marchio italiano è un’impresa “sfidante”, sorge empatica la domanda se questa resurrezione stilistica sia un’operazione degna di così tanto impegno. In poche parole: ne valeva davvero la pena? E lui, epifanizzato sullo schermo via Zoom con un’allure quasi mistica - capo rasato, occhio indagatore, t-shirt oversize bianca - finalmente sorride e risponde che è esattamente quel che si è chiesto a lungo prima di accettare l’incarico e lasciare un ruolo già prestigioso ruolo nella Diesel di OTB, il polo del lusso italiano fondato da Renzo Rosso. “Sono entrato in punta di piedi alla fine dell’anno scorso e mi sono messo a studiare perché ammetto di non aver conosciuto bene gli ultimi anni di storia del brand che ora, finalmente, torna dov’è nato, cioè in Italia: anzi, più precisamente a Milano”.