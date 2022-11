Le borsette del disamore. Da Wanda Nara al Totti gate

Adesso che il “Rolex-e-borsette gate” dell’ex coppia Totti-Blasi è finito in tribunale e che l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace ha gettato la spugna, inutile tentare un accordo extragiudiziale discreto e da signori di fronte a un clan che non vede l’ora di occupare le pagine dei giornali ancora per un po’, anvedi che siamo finiti anche sul New York Times, forse qualche parola sul motivo per il quale da ogni caso di cronaca appena un po’ pruriginoso spunti fuori una borsetta di lusso si potrebbe spendere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE