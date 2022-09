Il caso Totti, ovvero lo slittamento dall'amore all'infedeltà

La scorsa domenica pomeriggio verso l’ora della malinconia, quella che precede il tramonto e annuncia il lunedì, non esisteva più nessuno nel paese che non avesse letto l’intervista di Francesco Totti. Forse in effetti qualche ignaro su Marte era rimasto, o qualcuno così pazzo da dire: quale intervista?, ma solo per lo snobismo di spiegarci che i pazzi siamo noi, che ci appassioniamo alle vite private di un ex calciatore e di una showgirl interrompendo così la rilettura di Proust. Il fatto è però che Proust avrebbe certamente sfondato la vetrinetta dell’edicola ancora chiusa per comprare il Corriere della Sera, o avrebbe costretto Aldo Cazzullo ad andare in carrozza a leggergli l’intervista a voce alta e avrebbe telefonato a tutti gli amici per commentare la complessità del reale e per criticare, spero, il gesto di un uomo che prima era un mito e adesso che cos’è? Resta poco di lui, etero basico affezionato ai suoi Rolex. Totti ha screditato, fin nei più miseri dettagli, la donna che ha amato e che lo ha amato, obbedendo agli avvocati che pretendono di trasformarlo in una vittima (l’addio alla Roma, i messaggini di Ilary, il padre, il Covid, epopea di un povero quarantaseienne fragile e padre di tre figli), non è più un dio, né un ex dio, non è più ironico, tranne quando dice che Ilary non ha mai capito molto di calcio e che a sua madre non sarebbe andata bene neanche la Madonna come nuora.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE