Sognando Wanda Nara

Gentile Wanda Icardi, inutile dire che siete il mio sogno. Come ragazzo sono molto romantico per cui penso di amarvi. Ieri, sono rimasto deluso da un bambino che l’ultima volta che l’avevo visto teneva dell’Inter. Adesso è juventino. Per forza i bambini tengono da chi vince. Anche io sono tifoso del Torino perché da piccolo il Torino vinse lo scudetto. Spero che tu Wanda convinca Maurito a venire a giocare da noi. Ripeto, sei bellissima.

Per quanto riguarda le altre squadre ti dico da chi tengo.

In Spagna per il Real Saragozza.

In England per il City.

In Francia per il Loira Fc

In Asia per l’Atletico Singapore

In Usa per Jersey Lokomotiv, squadra che gioca a Coney Island.

In Brasile Atletico Mineiro.

Ti mando un saluto grande.

Mauro è il più forte attaccante del mondo. Baci.