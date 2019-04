Wanda Icardi, siete il mio sogno

Gentile Wanda Icardi, inutile dire che siete il mio sogno. Come ragazzo sono molto romantico, per cui penso di amarvi. Ieri sono rimasto male da un bambino che l’ultima volta che l’avevo visto teneva per l’Inter e adesso è juventino. I bambini tengono per chi vince. Io sono tifoso del Torino perché quando ero piccolo vinse lo scudetto. Spero che tu convinca Maurito a venire a giocare da noi. Ripeto, sei bellissima. Mauro è il più forte.