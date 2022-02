Così Sanremo è diventato ambitissmo dai marchi del lusso

Nel 2015, dietro le quinte del Festival di Sanremo o, per meglio dire, in sartoria, scoppiò il caso di Emma Marrone. Quell’anno conduceva il Festival con Arisa e Rocìo Morales e, a differenza delle altre due, nonostante fosse già famosa, nessun grande nome della moda volle vestirla. So che per le signore di un tempo, sulle quali si è modellata con le sue mise vintage o fatte su misura dalla sarta di fiducia Drusilla Foer, alias di Gianluca Gori, indossare abiti in prestito, addirittura di campionario, sia davvero il minimo dell’esperienza vestimentaria umana, ma nella società contemporanea, l’offerta dell’abito equivale all’apice, le sommet, del successo. Emma comprò dunque gli abiti che desiderava nelle boutique, come una normale cliente, li assemblò a suo modo con la sua assistente, non ne venne fuori benissimo. Ricordo che alcuni di questi marchi, riconoscibilissimi, si premurarono di telefonare ai cronisti e alle commentatrici delle testate più importanti per sottolineare la loro totale estraneità al “progetto” che ovviamente tale non era, ma sapete attorno a quali ipocriti sofismi ruoti spesso questo mondo. Quest’anno, uno degli stessi marchi che, solo sette anni fa, aveva respinto Emma come le “commesse a percentuale” Vivian-Julia Roberts in “Pretty woman”, va diffondendo comunicati entusiasti sulla “collaborazione”. Essendo la ragazza garbata che è, e guardando anche e giustamente al proprio interesse, la cantante l’ha siglata, tirando anche una riga sul passato. Questo esempio per dire che, nell’evoluzione della storia e dei tempi della moda, attorno al Festival di Sanremo e in particolare alla sua serata finale, sono accadute molte cose interessanti, in cui l’espansione abnorme dell’uso dei social network ha svolto un ruolo rilevantissimo.

