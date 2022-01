Le trincee di chiffon sono più soffocanti di quel che si crede. Addio André Leon Talley

André Leon Talley, per tutti ALT con l’acronimo riservato alle personalità grandiose, “larger than life” come si dice negli Usa con una metafora che gli andava a meraviglia, essendo lui alto due metri e per molti momenti della sua esistenza largo in proporzione, è mancato poche ore fa a New York.

