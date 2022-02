I nuovi ritmi del vestire

Gaetano Pesce, nome-simbolo del design italiano che dal 1980 vive a New York e che sta per disegnare una capsule collection con l’eclettissimo Massimo Giorgetti di Msgm, ha una sua teoria sul tempo, che guarda un po’ oltre la lezione di Henri Bergson, cioè accorpa il tempo spazializzato dei minuti e delle ore e quello personale, il cosiddetto tempo autentico. “Il tempo è una cosa straordinaria”, dice: “Ci può tenere avanti o indietro. Bisogna stare al suo ritmo, altrimenti si invecchia”. Il ritmo, dunque, può essere subìto o indotto. Quello che va preparandosi per la moda prossima o attuale, e le sfilate della haute couture di Parigi con il loro ritorno all’essenzialità dell’abito, alla sua costruzione visibile e apprezzabile e soprattutto alla moda giorno, per così dire “utile”, dopo anni di solo esercizio estetico attorno alla gran sera, ne sono state un esempio, è il tempo della pulizia. Di forme, di processi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE