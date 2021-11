“Privatamente”. Virgil Abloh e il valore immenso di una morte discreta

Virgil Abloh, morto ieri pomeriggio a 41 anni per una forma rara e aggressiva di tumore, un angiosarcoma cardiaco, aveva scoperto la propria malattia nel 2019. Aveva diradato la propria presenza sulle passerelle da meno di due mesi fa, dopo aver ceduto la maggioranza del brand che aveva fondato a Milano nel 2013, Off White, a Bernard Arnault. Fra pochi giorni lo aspettavano a Miami per l’apertura di un negozio di Louis Vuitton, di cui era direttore creativo della linea uomo. Quando è planata sulle scrivanie virtuali la notizia della sua scomparsa da parte dei vertici del gruppo “Lvmh, Louis Vuitton e Off White sono devastati dall’annuncio della morte di Virgil Abloh domenica 28 novembre a causa del cancro contro il quale aveva combattuto privatamente per diversi anni”, ho pensato al valore immenso di quell’avverbio. “Privatamente”. Il creativo che aveva rivoluzionato non solo il nostro modo di intendere lo streetwear ma la stessa nozione di “collaborazioni” e “contaminazioni” tanto di moda adesso, quell’uomo gentile che lascia una moglie e due figli piccoli, combatteva intimamente, da solo, in silenzio, contro una malattia che ti divora il petto.

