Manifesto per uno stile democratico

L’apertura, locale e globale sono valori fondanti e fondamentali per Emporio. Tutto nasce a Milano, ma si espande presto in ogni direzione abbattendo confini nel segno dell’aquila

Nel momento in cui ho lanciato Emporio Armani, quarant’anni fa, un manifesto non mi sembrava necessario: si realizzava tutto strada facendo, una decisione dopo l’altra, seguendo l’intuito, osservando il mondo. Il nome Emporio era già di per sé un manifesto, perché un emporio è un luogo nel quale tutti possono trovare qualcosa. Un emporio è un contenitore, un’enciclopedia, una miniera di possibilità. Ma è anche un modo di guardare il mondo: curioso, avventuroso, intrepido; si nutre di viaggi ed esperienze, porta l’esotico in città, e la città dappertutto.