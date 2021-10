Dove c'è Valentino c'è cuore

A dispetto di quello che è diventato naturale pensare da qualche anno a questa parte, usandolo in funzione di sinonimo, il termine maison non significa marchio di moda o marchio di moda chic. Significa casa. Cioè volti, nomi, storie di persone. Per esteso, affetti e relazioni. Facile, a ricordarselo. Difficilissimo, a volerlo mettere in pratica. Lavorare sul significato profondo delle parole che usiamo quotidianamente è un esercizio per specialisti o per teologi. Dunque, è abbastanza singolare che un manager di formazione economica sia partito dalla semantica e dall’etimologia nella definizione della nuova strategia per l’azienda che guida da un anno a questa parte. Ma Jacopo Venturini, amministratore delegato di Valentino, al suo terzo ritorno a Palazzo Mignanelli nel giro di vent’anni, è un manager molto singolare.

