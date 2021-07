Ripartenza a chi

Li vedi già alle 22, irrequieti, con i sorrisi tirati, la fronte imperlata, un colorito cereo e un leggero tremore, che cominciano ad agitarsi sulla sedia, ad accavallare e scavallare le gambe, a fare smorfie per occultare uno sbadiglio, a sbirciare l’orologio con sguardo sempre più inquieto, e a guardarsi attorno un po’ smarriti in cerca di un aiuto provvidenziale che nemmeno loro sanno bene cosa dovrebbe essere né da chi dovrebbe arrivare, forse un incendio o una scossa di terremoto che costringa tutti alla fuga, all’allontanamento immediato senza tanti convenevoli. Alle 23 fermentano e diventano ufficialmente nervosi, anzi nervosissimi, fasci di nervi avvolti in abiti stazzonati e madidi di sudore freddo che si dimenano sul posto come in preda alle convulsioni, e per i quali ogni scusa è buona per alzarsi e possibilmente andarsene di corsa – l’ideale sarebbe un blackout, le cui tenebre favorirebbero una rapida uscita di scena salvo incespicamenti. E a mezzanotte, ammesso che non siano già riusciti prima a trovare una via di fuga, una scusa valida, o non abbiano compiuto una carneficina, esausti come mai prima nella loro vita, stravolti dal sonno e dallo straniamento, si alzano malfermi e barcollando vanno via senza nemmeno salutare, trascinandosi catatonici fino al proprio letto dove si risveglieranno il mattino dopo ricordando poco o nulla della sera prima, esattamente come la mente è abituata a comportarsi quando si tratta di un trauma.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni