Via della seta e privatizzazioni. Chiamateli Fratelli di Draghi. Ops!

Al direttore - L’idea di desalvinizzare il governo con il consenso di Salvini (bella la formula), un Salvini che sembra sempre più risucchiato su posizioni perdenti dandosi arie da vincente, sembra, come giustamente sottolinea il Foglio, la cifra della politica interna delle alleanze in vista del voto europeo. Di questo, l’uscita in punta di piedi ma ben calibrata nei tempi e nei modi dallo “sciagurato” accordo sulla Via della seta è l’ultimo esempio di un percorso atlantista ed europeista su cui si fonda la credibilità del governo Meloni. C’è tuttavia un altro aspetto per certi versi paradossale su cui si fonda la credibilità meloniana ed è quello che potremmo definire un approccio nello stile del tanto vituperato Soros alla politica economica internazionale. Bilancio prudente, attenzione alle variabili finanziarie con lo sguardo costantemente rivolto ai mercati. Quante volte viene citato lo spread basso, la crescente nazionalizzazione del debito sempre più in mani italiane per rintuzzare le critiche dell’opposizione. I toni e le scelte usate da Meloni su tali questioni sono molto sorosiani. Chi l’avrebbe mai detto.

Marco Cecchini

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE