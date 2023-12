Il coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo: “Rettori e sindacati la smettano di stare zitti”

“Nei miei vent’anni da prefetto non mi era mai successo che qualche ebreo mi chiedesse: ho bisogno della scorta? Corro rischi ad andare all’università? Posso mettere la kippah? Adesso succede ed è grave. Università, sindacati e società sportive non si voltino dall’altro lato”, dice Giuseppe Pecoraro. Nominato lo scorso gennaio dal governo Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, giusto martedì Pecoraro, in audizione al Senato, ha ragguagliato sulla crescita dei casi dopo il 7 ottobre: sono almeno 98 quelli ufficiali. “E la maggior parte li abbiamo registrati nelle università di Milano e di Padova”, dice al Foglio. “Mi giunge addirittura notizia che in alcuni atenei non si riescano a organizzare eventi pro Israele per paura delle ritorsioni. Tutto questo ci deve spaventare. Ma allora cosa fanno i rettori? Si girano dall’altra parte? Perché non prendono una posizione forte?”.

