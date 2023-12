Contro l'odio antisemita tutti i partiti in piazza (tranne Verdi e Sinistra italiana)

E’ la piazza dell’unità. Della politica che si compatta a sostegno del popolo ebraico. Anche se, sussurra qualcuno, con troppo ritardo. Anzitutto ci sono loro: i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Venuti qui, in piazza del Popolo a Roma, per riaffermare che l’antisemitismo è “un seme maligno che non deve rinascere”. “Lunga vita a Israele” ripeterà più volte il leghista. “Sì, ma senza de te”, gli risponde qualcuno dalla piazza. Sul palco si alternano gli altri ministri: Sangiuliano, Valditara, Nordio. C’è il presidente del Senato Ignazio La Russa. Arrivano delegazioni di tutte le opposizioni (ma non Verdi e Sinistra). Oltre ai rappresentanti di oltre quaranta associazioni che hanno aderito. C’è Elly Schlein: “Ci preoccupa il rigurgito di antisemitismo. Importante essere qui contro ogni forma di odio e discriminazione”. Ma sul palco salirà Piero Fassino. Alla fine spunta Giuseppe Conte, che preferisce entrare nella piazza senza passerella vip: “Nulla di nuovo per noi confermare il no a ogni forma di antisemitismo”, dirà. Pur riconoscendo i limiti di “un’operazione militare che ha contraccolpi sui civili”. Ecco anche Carlo Calenda: “Mi sembra importante che tutta la politica sia qui”. Il presidente israeliano Herzog in una video messaggio saluta e ringrazia Mattarella e Meloni. Andrée Ruth Shammah legge una lettera della senatrice Liliana Segre: “Non ho più parole. Solo pensieri tristi”.

